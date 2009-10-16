Медведєву і Путіну подарували книги про Бандеру

Представники Львівських міських організацій Конгресу українських націоналістів і Молодіжного націоналістичного конгресу подарували Президентові Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ і прем`єр-міністрові Росії Володимиру ПУТІНУ книги про лідера Організації українських націоналістів Степана Бандеру через Генеральне консульство Росії в Львові.

Як повідомляють «Подробиці», 5 представників організацій передали книги Генеральному консульству Росії у Львові 15 жовтня.

За їх словами, вони передали три однакових комплекти (третій - для Генерального консула Росії у Львові Євгенія ГУЗЕЄВА).

Зокрема, серед книг є "Московські вбивці Степана Бандери перед судом", брошури про Українську повстанську армію, а також інша література і націоналістичні газети.

Як повідомлялося, 15 жовтня виповнилося 50 років з дня вбивства С.Бандери у Німеччині. Агент КДБ Богдан Сташинський зі спеціального пістолета вистрілив в обличчя С.Бандері струменем розчину ціаністого калію, завдавши смертельної травми.

20 жовтня 1959 року С.Бандеру поховали на мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф.