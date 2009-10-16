Від Черновецького вимагають звіту про виконання бюджету

Незважаючи на те, що вже середина жовтня, КМДА так і не оприлюднила звіт про виконання столичного бюджету за 9 місяців. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

За словами опозиційного політика, головний фінансовий документ Києва вимагає негайних та суттєвих коректив.

«За вісім місяців столичний бюджет недоотримав 5,2 мільярда гривень. Ситуація за 9 місяців невідома. Тому необхідно терміново оприлюднити звіт про виконання бюджету та, згідно з Бюджетним кодексом, переглянути його видаткову частину. При цьому максимально необхідну кількість ресурсів треба сконцентрувати на забезпеченні фінансування житлово-комунальної галузі», - наголосив Дмитро Андрієвський.

На думку опозиційного депутата, всі розмови про брак коштів на ці статті є спекулятивними.

«Завдяки нашій політичній силі вдалося уникнути безкоштовної роздачі столичної землі. З 15 жовтня всі вільні від забудови земельні ділянки мають передаватися в оренду або продаватися лише шляхом аукціону. Таким чином, тільки чесно реалізувавши півтори сотні ділянок, які мали роздати 13-14 жовтня, бюджет отримає кошти, необхідні для підготовки міста до зими», - підкреслив Дмитро Андрієвський.

За даними політика, з 2,5 тисяч гектарів столичних земель за останні два роки тільки 135 ділянок площею 233 гектари було відчужено шляхом продажу. До бюджету внаслідок застосування мінімальних розцінок за ці 135 ділянок, а не середніх ринкових цін, не надійшло понад 2,1 мільярда гривень, загальні ж втрати перевищили 20 мільярдів гривень.

«Цих коштів вистачить не лише для того, щоб забезпечити безперебійне функціонування житлово-комунального господарства міста, але й на модернізацію столичної інфраструктури», - зазначив Андрієвський.