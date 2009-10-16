Вакарчук: відправлять у відставку - піду писати формули

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК у разі своєї відставки має намір повернутися до Львівського університету для продовження викладацької діяльності.

Про це І.ВАКАРЧУК заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№ 177 від 16 жовтня 2009 року), коментуючи зареєстровану у Верховній Раді постанову про його відставку з посади міністра освіти.

«Мені шкода витрачати час на свій захист - він дуже цінний. Проголосують депутати - я спокійно заберу свої книги з цього кабінету і піду на кафедру теоретичної фізики Львівського національного університету читати лекції і писати формули», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Міністр не схильний переоцінювати своєї ролі у проведенні реформи освіти. «Реформи – праця колективна. Спочатку треба зрозуміти, для чого вони нам потрібні. Потім провести дослідження – для того щоб вивчити ситуацію. Найрозумніше зібрати людей, і хай вони скажуть, що потрібно зробити і як це можна зробити краще. У міністерстві ми вже провели десятки подібних нарад, зокрема з всіх основних предметів середньої і вищої школи. Запрошували вчителів, викладачів, учених, тобто тих, хто щодня викладає, а не тільки керує», - повідомив він.

Міністр підкреслив, що нинішні зміни, внесені до шкільної або університетської програми, - це пропозиції фахівців, які брали участь в обговореннях. «Це сотні людей. Після цього має бути створена робоча група з 20-40 учасників, що репрезентуватимуть усі регіони країни. Протягом одного-двох місяців їй необхідно зібрати різні пропозиції, а підсумковий матеріал подати на засідання колегії міністерства, де після обговорення і буде ухвалено рішення про створення програми або інші нововведення. Такий механізм ми вважаємо найбільш відповідним для будь-яких реформ», - пояснив І.ВАКАРЧУК.

Водночас міністр не став прогнозувати можливість продовження розпочатих реформ в освіті під час його керівництва міністерством. «Я продовжив видання шкільних підручників, комп`ютеризацію сільських шкіл, програму «Шкільний автобус», впровадження Болонської системи, незалежне тестування... Є речі, які розпочалися вже в період моєї роботи, – розширення автономії вищих навчальних закладів, вільний вибір гуманітарних предметів, розвиток дослідницьких університетів, нове положення про звання доцента і професора, що радикально поліпшило ситуацію з підручниками в університетах, вдосконалення системи акредитації, оптимізація мережі вищих навчальних закладів і багато інших кроків. Не все може мати продовження, не всі будуть до цього готові, але треба ж було це колись розпочати!», - підкреслив І.ВАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відставку І.ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти і науки України.