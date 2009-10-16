Печерський суд закрив справу проти Дурдинця

Печерський районний суд Києва 9 жовтня скасував постанову Генеральної прокуратури України про порушення кримінальної справи стосовно колишнього заступника голови Служби безпеки України Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Про це сьогодні повідомляє газета «Дело» (№ 169 від 16 жовтня 2009 року).

Таке рішення ухвалив суддя Сергій ВОВК, який не визнав доводів Генпрокуратури, що наполягала на кримінальному покаранні високопоставленого силовика за незаконне перебування на посаді.

Заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СІВКОВИЧ повідомив, що одночасно із закриттям кримінальної справи Печерський суд припинив міжнародний розшук Т.ДУРДИНЦЯ.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Ігор КАЛЕТНИК зазначив, що впродовж 10 днів від моменту винесення судового рішення Генпрокуратура може оскаржити його в апеляційному порядку.

«У Печерському суді є суддя, до якого дивовижним чином потрапляють скандальні справи, навіть якщо вони розслідуються на Місяці або на Сонці. І в більшості випадків виносяться неправосудні рішення», - вважає І.КАЛЕТНИК.

За його словами, кілька днів тому Верховний Суд прийняв до розгляду скаргу представників парламентського комітету з боротьби з оргзлочинністю і корупцією на рішення Вищого адміністративного суду у ще одній справі проти Т.ДУРДИНЦЯ. У своєму позові депутати добивалися визнання незаконним призначення Т.ДУРДИНЦЯ на посаду заступника голови СБУ в жовтні 2007 року, оскільки це не було узгоджено з парламентом. Вищий адмінсуд не задовольнив цей позов, і тепер вони оспорюють це рішення у вищій судовій інстанції.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за статтею 382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення).

11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.

19 травня Т.ДУРДИНЕЦЬ, відповідно до постанови Генпрокуратури і рішення Печерського райсуду Києва, був оголошений у міжнародний розшук.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Т.ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

У липні 2009 року Апеляційний суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи стосовно Т.ДУРДИНЦЯ.