Порошенко зібрався до Москви

23 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО планує здійснити офіційний одноденний візит до Москви.

Про це УНІАН повідомив один із український дипломатів.

«П.ПОРОШЕНКО планує провести переговори зі своїм російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ. Це буде перший візит українського міністра закордонних справ з 2007 року», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 жовтня призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ.

15 жовтня на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО заявив, що російське зовнішньополітичне відомство розраховує на повномасштабну співпрацю і спадкоємність у відносинах із П.ПОРОШЕНКОМ.

6-7 жовтня в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ і С.ЛАВРОВ під час зустрічі в Харкові обговорили весь комплекс українсько-російських відносин, зокрема проблеми перебування Чорноморського флоту РФ на території України.