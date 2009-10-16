Візит Порошенка до Москви: посольство України від коментарів відмовилося

Посольство України в РФ не коментує інформацію про візит міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА до Москви.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в Москві Олег ВОЛОШИН.

«Посольство України не коментує інформацію про візит ПОРОШЕНКА до Москви», - сказав О.ВОЛОШИН.

При цьому він зазначив, що «нам відомо про зацікавленість російської сторони у найшвидшому встановленні робочих контактів з новим міністром».

Сьогодні один з українських дипломатів повідомив УНІАН, що 23 жовтня П.ПОРОШЕНКО планує здійснити офіційний одноденний візит до Москви.

«П.ПОРОШЕНКО планує провести переговори зі своїм російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ. Це буде перший візит українського міністра закордонних справ з 2007 року», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 жовтня призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ.

15 жовтня на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО заявив, що російське зовнішньополітичне відомство розраховує на повномасштабну співпрацю і спадкоємність у відносинах із П.ПОРОШЕНКОМ.