Гриценко каже, що назбирав уже 2,5 мільйона гривень

На особистий рахунок голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, голови Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» Анатолія ГРИЦЕНКА для реєстрації його кандидатом на пост Президента України надійшло 2503 109 гривень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.

Ще місяць тому, за словами А.ГРИЦЕНКА, Партія регіонів та БЮТ “поставили фінансовий бар’єр для всіх кандидатів на пост Президента – 2,5 млн. гривень застави, чим дали зелене світло балотуватися на найвищу посаду в державі лише олігархам”.

«У мене немає таких грошей, – сказав він у Львові журналістам, – не накрав, і в олігархів я їх теж не братиму – бо на посту президента реалізовуватиму власну, а не їхню програму, захищатиму інтереси всіх 46 мільйонів громадян, а не кількох заможних сімей».

За даними прес-служби А.ГРИЦЕНКА, з всіх регіонів України щоденно надходять кошти – по 10, 20, тисячі й сотнях тисяч гривень.

«Мені пишуть листи старенькі бабусі, що через своїх онуків переказують посильну для них суму, бо вірять у щирість моїх намірів, – сказав політик. – Саме заради таких людей, які серцем відчувають, що справжнє, а що штучне і фальшиве та зберігають надію на краще, я і наважився на цю нерівну, виснажливу боротьбу. Разом ми зможемо змінити правила олігархів. Ми змусимо працювати соціальні ліфти, і нарешті гідні люди обійматимуть високі державні посади».

За словами політика, представники малого та середнього бізнесу також перераховують кошти – від декількох десятків до 150 тисяч гривень.

“Це означає одне – їх уже дістало, – наголосив він. – Вони не згодні жити за правилами, коли нормально працювати може лише той, хто платить побори й носить хабарі”. Жоден з представників бізнесу, за словами А.ГРИЦЕНКА, не висуває йому жодних умов, “вони просто підтримують ту позицію”, з якою він виступає. “Їм потрібні чесні й стабільні правила гри для всіх, яких дотримуватиметься і президент, і уряд, і судова та правоохоронна системи. Я готовий це забезпечити», – сказав голова «Громадянської позиції».

А.ГРИЦЕНКО також закликав громадян “довести, що країна має перспективу”. «Спілкуючись з людьми, – поділився він, – часто чую: ви нормальна, порядна людина, чесний офіцер, який не краде та має власну позицію, але непрохідний, бо за вами немає мільярдів. Я заперечую: якщо непрохідний – чесний, порядний і не краде, тоді непрохідний весь український народ. Треба зламати цю систему, сказати «ні» кандидатам, що замість власної позиції, мають олігархів за спиною».

Як повідомлялося, 10 вересня набув чинності змінений закон «Про вибори Президента України», згідно з яким заставу для участі в президентській кампанії з 500 тисяч гривень підвищено до 2,5 мільйона.