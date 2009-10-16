Ющенко побачив «прикладну інтеграцію» України в ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що відносини між Україною та Європейським Союзом за останні чотири роки вийшли на якісно новий рівень.

Про це він сказав у Брюсселі в інтерв`ю бельгійським газетам La Libre Belgique та De Standaard, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Це якісно інші відносини порівняно з тим, що ми мали кілька років тому. В нас не було такого статусу політичних відносин, які ми маємо сьогодні», - сказав глава Української держави.

Прикладами цього В.ЮЩЕНКО назвав переговори щодо Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка передбачатиме найглибший рівень інтеграції порівняно з тим, що передбачали аналогічні угоди ЄС з іншими країнами, участь України в Болонському процесі, інтеграція енергетичних ринків, переговори щодо створення зони вільної торгівлі, лібералізація візового режиму тощо.

«За останні 4 роки ми зробили прикладну інтеграцію в багатьох сферах», - констатував Президент. Він пояснив, що це більше наближає Україну до ЄС, ніж обіцянки назвати конкретну дату отримання членства в Євросоюзі, які б не були наповнені змістовними інтеграційними кроками. При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що інтеграція України як держави, що поділяє європейські цінності, має бути усвідомлена як взаємовигідний процес.

Окремо Президент дав свої оцінки внутрішньополітичній та економічній ситуації в Україні за останні 4 роки. За його словами, основними здобутками цього періоду стали подвоєння ВВП та державного бюджету, збільшення фінансування ключових соціальних програм, закріплення свободи слова та свободи вибору.