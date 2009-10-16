В Інституті Горшеніна конференція про проблеми розвитку підприємництва

У вівторок, 20 жовтня 2009 року, об 11.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться конференція «Проблеми розвитку підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення». Ведучий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна, який є організатором конференції. Під час заходу обговорюватимуться питання:

Запобігання корупції та зловживанням;

Захист вітчизняного бізнесу від рейдерства під час кризи;

Проблема грального бізнесу;

Соціальні питання розвитку підприємництва;

Проблеми ліцензування, реєстрації та дозвільної системи підприємництва.

Серед учасників конференції:

Олександра КУЖЕЛЬ, голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

Олександр ПАСХАВЕР, президент Центру економічного розвитку;

Олександр КІРШ, член-кореспондент Академії економічних наук України, професор, член Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств;

Сергій ТРЕТЬЯКОВ, заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

Галина ЯЦИШИНА, заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

Представники малого та середнього бізнесу, представники громадських організацій.