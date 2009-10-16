В Інституті Горшеніна конференція про проблеми розвитку підприємництва
У вівторок, 20 жовтня 2009 року, об 11.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться конференція «Проблеми розвитку підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення».Ведучий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна, який є організатором конференції. Під час заходу обговорюватимуться питання:
Запобігання корупції та зловживанням;
Захист вітчизняного бізнесу від рейдерства під час кризи;
Проблема грального бізнесу;
Соціальні питання розвитку підприємництва;
Проблеми ліцензування, реєстрації та дозвільної системи підприємництва.
Серед учасників конференції:
Олександра КУЖЕЛЬ, голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;
Олександр ПАСХАВЕР, президент Центру економічного розвитку;
Олександр КІРШ, член-кореспондент Академії економічних наук України, професор, член Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств;
Сергій ТРЕТЬЯКОВ, заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;
Галина ЯЦИШИНА, заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;
Представники малого та середнього бізнесу, представники громадських організацій.
Контакт: (044) 230-49-63, 8(050)363-02-16 Олена ДЯЧЕНКО. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.