В Інституті Горшеніна конференція про проблеми розвитку підприємництва

14:29, 16 жовтня 2009
Політика
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У вівторок, 20 жовтня 2009 року, об 11.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться конференція «Проблеми розвитку підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення».

Ведучий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна, який є організатором конференції. Під час заходу обговорюватимуться питання:

Запобігання корупції та зловживанням;

Захист вітчизняного бізнесу від рейдерства під час кризи;

Проблема грального бізнесу;

Соціальні питання розвитку підприємництва;

Проблеми ліцензування, реєстрації та дозвільної системи підприємництва.

Серед учасників конференції:

Олександра КУЖЕЛЬ, голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та  розвитку підприємництва;

Олександр ПАСХАВЕР, президент Центру економічного розвитку;

Олександр КІРШ, член-кореспондент Академії економічних наук України, професор, член Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств;

Сергій ТРЕТЬЯКОВ, заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

Галина ЯЦИШИНА, заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

Представники малого та середнього бізнесу, представники громадських організацій.

Контакт: (044) 230-49-63, 8(050)363-02-16 Олена ДЯЧЕНКО.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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