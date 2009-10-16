Папа Римський подарував Тимошенко ручку

Зустріч прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVІ проходила у приватній Папський бібліотеці та тривала півгодини.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

На початку зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Папі Римському за можливість проведення такої зустрічі. Півгодинна розмова відбувалася у форматі віч-на-віч.

Його Святість Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVІ подарував прем’єр-міністру ювілейну ручку лімітованої серії, виготовлену до 500-річчя собору Святого Петра у Римі.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО подарувала точну лазерну копію рукопису „Христинопільський Апостол”. Цей рукопис написано у 12 сторіччі церковнослов’янською мовою, він зберігався у монастирі у Христинополі, а тепер у Львівському історичному музеї.

Даруючи рукопис, Ю.ТИМОШЕНКО сказала Його Святості, що апостол є надзвичайно дорогою реліквією для українців, і це точна копія книги.

Також у Ватикані Ю.ТИМОШЕНКО зустрілася з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.

Крім того, сьогодні на зустрічі з українською громадою в Італії Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає свій візит до Ватикану та зустріч з Папою Римським надзвичайно важливими. “Це велика подія не тільки для мене – це подія для України”, - цитує прес-служба Кабміну слова глави уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що під час зустрічі з Папою Римським БЕНЕДИКТОМ ХVІ буде нагода обговорити всі проблеми, з якими сьогодні стикається Україна, обговорити питання взаємовідносин між церквою і державою, а також обмінятися думками щодо заходів, які вживаються у світі для зміцнення духовності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочим візитом у Ватикані.