Ющенко сьогодні - на Черкащині

Президент відвідає гетьманську столицю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 17 жовтня відвідає давню гетьманську столицю - місто Чигирин Черкаської області. Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, глава держави візьме участь в урочистій церемонії складання клятви ліцеїстами Київського та Севастопольського військових ліцеїв. Президент також ознайомиться з першою чергою будівництва історико-архітектурного комплексу «Резиденція Богдана Хмельницького» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».

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