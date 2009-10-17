Ющенко сьогодні - на Черкащині
11:18, 17 жовтня 2009Політика
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Президент відвідає гетьманську столицю
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 17 жовтня відвідає давню гетьманську столицю - місто Чигирин Черкаської області.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, глава держави візьме участь в урочистій церемонії складання клятви ліцеїстами Київського та Севастопольського військових ліцеїв.
Президент також ознайомиться з першою чергою будівництва історико-архітектурного комплексу «Резиденція Богдана Хмельницького» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».
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