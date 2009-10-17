У Києві профспілки зібрали свій майдан

У Києві профспілки проводять акцію “Бідності – ні!”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, в акції беруть участь більше двох тисяч чоловік.

На даний момент, учасники акції “Бідності – ні!”, організованої Федерацією профспілок України, попрямували під стіни Кабінету міністрів України для проведення пікетування з вимогою погасити борги із заробітної плати.

Нагадаємо, учасники акції «Бідності – ні!» сьогодні, 17 жовтня, в Міжнародний день боротьби з бідністю, мають намір висунути вимоги до роботодавців і органів влади повернути трудящим борги із заробітної плати і підвищити її.