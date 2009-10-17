Есдеки влилися в Блок лівих

Соціал-демократична партія України (об’єднана) приєдналася до Блоку лівих і лівоцентристських сил та підтримала лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА єдиним кандидатом у Президенти України від блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на XXII з’їзді СДПУ(о), який пройшов у Києві.

З’їзд вирішив утворити разом з КПУ, партією «Справедливість», політичною партією «Союз лівих сил» виборчий блок політичних партій «Блок лівих і лівоцентристських сил».

Крім того, з’їзд рекомендував міжпартійному з’їзду Блоку лівих і лівоцентристських сил, який пройде 20 жовтня, висунути єдиним кандидатом на пост президента України від блоку П.СИМОНЕНКА.

Також з’їзд обрав делегатами міжпартійного з’їзду 200 членів партії.

З’їзд уповноважив голову СДПУ(о) Юрія ЗАГАРОДНЬОГО укласти угоду про утворення виборчого блоку політичних партій.

За приєднання до Блоку лівих і лівоцентристських сил проголосували 244 делегатів, 5 – утримались.

За підтримку П.СИМОНЕНКА єдиним кандидатом 236 делегатів проголосували «за», 2 – проти, 1 – утримався.

Загалом на з’їзді зареєструвалися 249 делегатів.