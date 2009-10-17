Народний Рух хоче бачити Тимошенко «єдиною»

Сьогодні відбулося засідання Центрального проводу Народного Руху України, на якому було розглянуто питання про його участь у виборах Президента України 17 січня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, провід ухвалив рішення рекомендувати третьому етапу XVIII позачергових Всеукраїнських зборів (з´їзду) НРУ висунути Юлію ТИМОШЕНКО єдиним кандидатом від національно-демократичних сил на майбутніх президентських виборах в Україні. "За" відповідне рішення проголосувало 36 членів проводу із 41-го присутнього.

Третій етап XVIII позачергових зборів НРУ відбудеться 24 жовтня.

Центральний провід Руху – вищий керівний орган НРУ в період між Всеукраїнськими зборами, який складається з 51 особи.