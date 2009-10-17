Тимошенко полетіла до Єрусалима

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні ввечері відбула з приватною поїздкою до Єрусалима.

Про це повідомляється на персональному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я як віруюча православна людина перед такими важкими випробуваннями, якими є президентська кампанія, і саме головне – наведення порядку в країні після виборів Президента, я хочу проїхати по всім святим місцям, я хочу відвідати всі важливі для православних святині», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хочу побувати біля Гроба Господнього, хочу обов’язково побути в тих місцях, які пов`язують з ім`ям Ісуса Христа. І просто сповідатися, причаститися, покаятися і йти вперед з вірою, що Господь все ж таки для України підготував прекрасне майбутнє», - зізналася прем’єр.

При цьому глава уряду наголосила, що її поїздка до Єрусалима має приватний характер та фінансуватиметься за рахунок власних коштів. «По-перше, це будуть вихідні дні, а по-друге, абсолютно за власні кошти – нічого спільного це з відрядженням не має», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Поїздка прем’єр-міністра до Єрусалима триватиме 17-18 жовтня.