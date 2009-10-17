Вінський побачив, що кандидати насправді пнуться в «царі»

Екс-міністр транспорту і зв"язку України, голова Центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ попереджає про загрозу можливого перегляду повноважень Президента після завершення виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НПО з посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

«Те, що переможець може переписати Конституцію під себе, мене дуже турбує. Дійсно є загроза, що прийде людина, яка замість того, щоб зміцнювати державу, розпочне війну за свої повноваження», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ, додавши, що «значна частина людей сьогодні, фактично, йдуть на посаду Президента, як на війну».

За його словами, в Конституції «є проблеми, які не дають можливості чітко розподілити, хто за що відповідає, і хто які має можливості для роботи». Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що ці проблеми були створені «свідомо і штучно».

Водночас Й.ВІНСЬКИЙ не вважає, що посилення повноважень Президента є виходом із нинішньої ситуації. «Я не думаю, що коли ми побудуємо монархію, то прийде хороший цар і змінить життя в державі. Мені здається, що у нас вже достатньо свідомі люди, щоб зрозуміти, що питання не в царях, а в системі управління державою, в тих реформах, які треба зробити, і питання в тих людях, які ці реформи реалізують».

Політик вважає неприпустимим змінювати Конституцію і закони під конкретну персону. «В нас так вибудовується, що кожен значимий політик розпочинає підлаштовувати Конституцію і закони під себе. Не під державу, не під суспільство, не під механізм здійснення влади в державі, - а під себе. Це дуже погано і нічого не вирішує», - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.