Профспілки погрожують всеукраїнським страйком

Федерація профспілок України проведе всеукраїнський страйк аж до політичних закликів відставки уряду, якщо Кабінет міністрів не ліквідує заборгованість із заробітних плат і не сяде за стіл переговорів з Федерацією профспілок України щодо опрацювання графіка погашення боргів з зарплати і підвищення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму.

Про це сказано в переданій УНІАН промові народного депутата України (Партія регіонів), голови Федерації профспілок Василя ХАРИ під час сьогоднішньої акції “Бідності – ні!”.

“Президент і уряд не хочуть підвищувати в 2010 році рівень заробітної плати, і хочуть «заморозити» усі соціальні гарантії. В усіх країнах, у тій же сусідній Росії, на 30% збільшується зарплата бюджетникам, значно збільшується зарплата виробничникам та більшими стають пенсії”, - каже В.ХАРА.

”Ми сьогодні користуємося прожитковим мінімумом, який розраховано за нормами 2000 року. У бік збільшення його необхідно було переглянути ще у 2005 році. Ми вимагаємо від Кабінету міністрів, аби той виконав українське законодавство, за яким мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за прожитковий мінімум”, - зазначає народний депутат. Також представник профспілок озвучив вимогу виконати заходи з ліквідації заборгованості із заробітної плати, яка на сьогодні становить понад 1,6 млрд. грн.

Як стверджує голова ФПУ, Кабмін відмовляється виконати вимоги профспілок.

За його словами, у бюджетній сфері знову запроваджуються посадові оклади за всіма тарифними розрядами єдиної тарифної сітки, виходячи із розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду, меншого за розмір мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Майдані Незалежності профспілки провели акцію “Бідності – ні!”, організовану Федерацією профспілок України.

Після мітингу учасники акції пройшли до стін Кабінету міністрів, де вони вручили резолюцію всеукраїнської акції протесту профспілок керівництву уряду і Секретаріату Президента.