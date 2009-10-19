У Вінниці визначили місця для передвиборчої агітації

У Вінниці визначено місця для розміщення матеріалів передвиборчої агітації під час проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Місцева влада прийняла рішення про відведення місць для розміщення передвиборчої агітації на території міста та встановлення стендів.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 жовтня 2009 року, в Україні офіційно розпочнеться кампанія по виборах Президента України.