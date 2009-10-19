Тігіпко і Мороз розійшлися як у морі кораблі?

Переговори про підтримку Соцпартією бізнесмена Сергія Тігіпка у якості кандидата в президенти провалилися, пише "Коммерсантъ-Україна". У п`ятницю лідер СПУ Олександр Мороз оголосив, що розглядає варіант самостійної участі у виборах глави держави. Джерела видання стверджують, що до цього кроку пана Мороза підштовхнули керівники обласних партійних організацій, з якими підприємець не побажав співпрацювати в ході кампанії.

В кінці минулого тижня голова Соцпартії Олександр Мороз несподівано заговорив про те, що його політична сила самостійно братиме участь у президентських виборах. "Переговорний процес з Сергієм Тігіпком остаточно не припинений, проте актив партії схиляється до того, щоб СПУ самостійно брала участь у виборчій кампанії, - процитувала пана Мороза прес-служба СПУ.– Мотиви зрозумілі: партія не повинна мимоволі опинитися в політичному таборі нашого опонента".

Цікаво, що ще у вересні кандидатура бізнесмена Сергія Тігіпка не викликала у соціалістів ніяких заперечень. За його підтримку на президентських виборах виступали 14 з 25 голів обласних парторганізацій і сам лідер СПУ. "З тих претендентів на пост глави держави, які сьогодні є, члени Соцпартії вибрали його (Сергія Тігіпка) кандидатуру, - заявив Олександр Мороз за підсумками XV з`їзду Соцпартії.– Це той кандидат, який може об`єднати виборців".

У штабі майбутнього кандидата в президенти Сергія Тігіпка заяву Олександра Мороза коментувати не стали. Тим часом джерела Ъ, близькі до переговорів підприємця з лідером СПУ, повідомили причини розриву їх відносин. "Тігіпко, після того, як провів моніторинг обласних організацій Соцпартії, вирішив залучити до роботи на виборах тільки десяток більш менш `живих`, а Мороз хотів, щоб Тігіпко узяв всі організації оптом, - розповів співбесідник Ъ.– В результаті ті організації, які не потрапили до списку бізнесмена, влаштували Морозу скандал".

За словами іншого співбесідника, в ситуації, що склалася, пана Мороза не влаштувала квота СПУ, яку пан Тігіпко пообіцяв йому на майбутніх виборах у Верховну раду. "Тігіпко запропонував нам вісім прохідних місць у списку, і те при умові, що половину цих місць ми сплатимо", - сказав співбесідник. Підтвердити слова джерел в СПУ відмовилися. "Коментувати зміст переговорів з Тігіпком я не буду, - заявив радник лідера Соцпартії Ярослав Мендусь.– Свою позицію я вже сказав: СПУ повинна висувати свого кандидата в президенти, і ним має бути Олександр Мороз".