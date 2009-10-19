Терьохін сьогодні йде до слідчого у «справі Артека»

Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН наполягає на необхідності скасування депутатської недоторканності і сьогодні даватиме свідчення у справі навколо «Артеку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради.

Як відомо, його прізвище фігурувало серед прізвищ народних депутатів, які нібито мали причетність до згвалтування дітей у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

С.ТЕРЬОХІН наголосив на тому, що парламент має розібратися з «цією мерзенною провокацією», і заявив про необхідність завтра одним з перших питань розглянути у Верховній Раді законопроект щодо скасування депутатської недоторканності.

Також С.ТЕРЬОХІН вважає за необхідне заслухати у парламенті представника Міністерства внутрішніх справ або Генеральної прокуратури, але не отримувати “на дитячих проблемах політичні здобутки”.

Він висловив задоволення з приводу того, що у п’ятницю, після звернення до генерального прокурора з приводу того, що його прізвище лунає у зв’язку із ситуацією навколо «Артеку», до нього жодного разу не звернулися представники правоохоронних органів.

С.ТЕРЬОХІН наголосив: «Слава Богу, що після цього звернення сьогодні о 14.00 я буду давати інформацію, яка пов’язана з цією справою, яку я знаю, слідчому». Він наголосив, що його свідчення дадуть можливість зрозуміти «глибину того маразму, провокативності, які ми зараз вигрібаємо».

Він також підтримує необхідність створення тимчасової спеціальної комісії, а також наголошує на необхідності якнайшвидшого розгляду парламентом законопроекту народного депутата від Партії регіонів Володимира СІВКОВИЧА щодо примусової хімічної кастрації педофілів. Він також наполягає на необхідності посилення кримінальної відповідальності аж до пожиттєвого засудження «для ось таких товаришів».

Водночас С.ТЕРЬОХІН наголошує на необхідності посилення відповідальності за надання «завідомо неправдивих свідчень та інформації про скоєння злочину». «Бо, з одного боку, людина буде пожиттєво сидіти кастрованою, а з іншого боку, ті, які дають неправдиві свідчення або неправдиво затівають кримінальну справу, будуть покарані лише на шість місяців», - пояснив він.

За словами депутата, у такій ситуації ті, хто неправдиво свідчать, мають нести відповідальність по тій статті, по якій звинувачується людина, щодо якої надані неправдиві свідчення.