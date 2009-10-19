Регіонали підозрюють, що БЮТ готує «політичний виверт»

Фракція Партії регіонів виступає за скасування недоторканності народних депутатів, Президента і суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та керівників парламентських комітетів перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що позиція Партії регіонів з даного питання ніколи не змінювалась, і фракція готова проголосувати за відповідний законопроект.

При цьому О.ЄФРЕМОВ зауважив, парламент має розглянути всі законопроекти, якими передбачено скасування недоторканності високопосадовців, тобто, не тільки ті, у яких йдеться про зняття недоторканності з депутатів, але й з Президента України та суддів.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо йдеться про «політичний виверт», щоб відвести відповідальність від деяких народних депутатів, то тоді цю тему не варто навіть порушувати. За його словами, має бути знята недоторканність з усіх тих, хто її на сьогодні має.