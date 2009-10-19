Путін відправив своїх людей до Януковича

Російська партія влади «Єдина Росія» направляє до Києва делегацію для налагодження відносин з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиної Росії», таке рішення ухвалила президія генеральної ради партії.

«З метою розвитку міжпартійних зв`язків з Партією регіонів направити делегацію всеросійської політичної партії «Єдина Росія» у місто Київ, Республіка Україна, 22–24 жовтня 2009 року», йдеться у повідомленні.

Керівником делегації затверджено члена бюро вищої ради партії, першого заступника керівника фракції «Єдина Росія» у Держдумі РФ Валерія РЯЗАНСЬКОГО. До складу делегації увійшли член президії генеральної ради партії, голова центральної ради прихильників партії «Єдина Росія», перший заступник голови Комітету Держдуми РФ у справах ветеранів Франц КЛІНЦЕВИЧ.

Як відомо, головою «Єдиної Росії» є прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.