У Ющенка зраділи: безумний план зразка 2004-го не пройшов

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює рішення Конституційного Суду щодо закону про вибори глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник Президента в КС та ЦВК, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила, що КС підтримав подання В.ЮЩЕНКА за ключовими позиціями.

«Я думаю, що той безумний план, який пропонувався нам – громадянам України – на зразок другого туру виборів 2004 року явно не пройшов», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона переконана, що сьогоднішнім рішенням КС встановив певні гарантії недопущення масових порушень та фальсифікацій на виборах Президента.

Також М.СТАВНІЙЧУК повторила свою позицію, висловлювану раніше про те, що народні депутати мають знайти компроміс і ухвалити зміни до виборчого законодавства на основі сьогоднішнього рішення КС.