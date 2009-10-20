Заступник генпрокурора незаконно порушив кримінальну справу - суд

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням встановив факт безпідставного порушення заступником генерального прокурора України Ренатом КУЗЬМІНИМ кримінальної справи.

Про це йдеться в копіях судових документів, які є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в окремій постанові Печерського районного суду м.Києва від 17.07.2009 р., йдеться про винесену Р.КУЗЬМІНИМ у березні 2009 р. постанови про порушення кримінальної справи стосовно заступника директора ТОВ «Історія міста», адвоката С. за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).

Особливість цієї справи полягає в тому, що вона стосується великої земельної ділянки (понад 1 га) у Печерському районі м.Києва, яку ще у 2007 р. за рішенням Київради було продано ТОВ «Історія міста» за більш як 30 млн. грн.

Розглядаючи за скаргою С. вказану постанову, суд встановив, що матеріали, на підставі яких Р.КУЗЬМІН порушив кримінальну справу, не містять достатніх даних, які б вказували на наявність у діях С. ознак вказаного злочину. Суд також дійшов висновку, що постанова про порушення кримінальної справи не відповідає вимогам статей 94, 97, 98 Кримінально-процесуального кодексу України.

У своїй окремій постанові суд зазначив, що кримінально-процесуальне законодавство допускає порушення кримінальної справи лише у випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. Зміст зазначеної постанови не відображає форми об’єктивної сторони вчиненого С. злочину, а надані суду матеріали, які були підставою для порушення кримінальної справи, не містили даних, які вказують на наявність ознак цього злочину, що за своєю суттю вказують на не вмотивованість постанови про порушення кримінальної справи та фактичну безпідставність її винесення.

“Наведене може свідчити про поспішність прийняття постанови, а її винесення обумовлюється виключно волею суб’єкта порушення кримінальної справи”, - зазначено в окремій постанові.

Про виявлені недоліки при порушенні кримінальної справи також доведено до відома генерального прокурора.

28.08.2009 р. колегія суддів Апеляційного суду м.Києва, розглянувши апеляції прокурора на постанову Печерського районного суду, ухвалила залишити їх без задоволення, а постанову Печерського суду від 17.07.2009 р., якою була задоволена скарга С. та скасована постанова заступника генпрокурора про порушення стосовно неї кримінальної справи, та окрему постанову Печерського суду, винесену на адресу генерального прокурора, залишити без змін.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2007 р. Київська міська рада ухвалила рішення про виділення земельної ділянки площею 1,23 ТОВ “Історія міста” в оренду на 5 років під майбутній Музей історії Києва.

На пленарному засіданні сесії 26 квітня 2007 р. Київрада продала ТОВ “Історія міста” землю на Інститутській,3, передану у березні в оренду цьому товариству. Земельна ділянка площею 1,23 га за зазначеною адресою продана за 30 млн. 807 тис. грн. В рішенні зазначено, що продаж здійснюється для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з приміщеннями громадського та торговельного призначення та паркінгами.