Ющенко їде на Харківщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 22 жовтня здійснить одноденну робочу поїздку до Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, в ході поїздки заплановано проведення Всеукраїнської наради «З любов’ю та турботою до дітей» під головуванням глави держави.

На нараді буде розглянуто питання подальшого посилення захисту прав і надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, зокрема: подолання дитячої безпритульності та бездоглядності; створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім`ї; посилення державної підтримки та підвищення соціального престижу усиновлення; підвищення ефективності діяльності і першочергових завдань влади у цій сфері.

Планується також зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками інтелігенції Слобожанщини.