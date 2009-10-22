Нардепи почали ранок з порнографії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує парламенту сьогодні розглянути зміни до закону про вибори Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання.

В.ЛИТВИН нагадав, що Конституційний Суд вже висловився щодо раніше ухваленого парламентом закону про президентські вибори.

За словами спікера, саме у зв’язку з рішенням КС треба розглянути цей законопроект. В.ЛИТВИН зауважив, що це можна було б зробити під час вечірнього пленарного засідання о 16.00 з тим, щоб ухвалити його за основу.

За словами В.ЛИТВИНА, це б дало змогу профільному комітету ВР за скороченою процедурою підготувати законопроект до ухвалення в цілому.

Крім того, В.ЛИТВИН запропонував парламенту сьогодні розглянути законопроект, який би врегульовував питання щодо заборони з 1 січня 2010 року продавати домашні м’ясо-молочні продукти на ринках.

Першим питанням в сьогоднішньому порядку денному стоїть проект закону щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії.