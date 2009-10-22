БЮТ вигнав Омельченка

Фракція Блоку Юлії Тимошенко на своєму засіданні ухвалила рішення про виключення народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА зі складу фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ).

За його словами, за дане рішення фракція проголосувала одностайно.

Він зазначив, що одна із причин виключення Г.ОМЕЛЬЧЕНКА полягає в тому, що він сам вийшов із партії «Батьківщина» і «цим самим показав, що він не хоче бути в партії, і не хоче бути у фракції».

С.МІЩЕНКО підкреслив, що фракція не могла залишити у своєму складі Г.ОМЕЛЬЧЕНКА після його заяв щодо ситуації навколо «Артеку».

За його словами, тоді б це означало, що «фракція БЮТ сумнівається в тих трьох депутатах» від фракції БЮТ, які називаються в ЗМІ нібито причетними до скандалу щодо розбещення неповнолітніх.

На уточнююче запитання УНІАН щодо того, чи не сумнівається фракція вже зараз в тому, що ці депутати не причетні до даної ситуації?, С.МІЩЕНКО відповів, “фракція не сумнівається, що це піар-технологія, що це спровокована кримінальна справа під вибори президента України». «Не було б виборів Президента України – не було б цієї кримінальної справи», - додав він.

С.МІЩЕНКО також повідомив, що фракція БЮТ ухвалила рішення звернутися до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з приводу того, щоб Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, який раніше представляв фракцію БЮТ в складі делегації ВР України в Парламентській Асамблеї Ради Європи був виключений із складу делегації у зв’язку з виключенням його із складу фракції.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня народний депутат, член фракції БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направив лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО заяву про вихід за лав партії.