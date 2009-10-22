БЮТ вигнав Омельченка

10:55, 22 жовтня 2009
Політика
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Фракція проголосувала одноголосно

Григорій Омельченко
Фракція Блоку Юлії Тимошенко на своєму засіданні ухвалила рішення про виключення народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА зі складу фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ).

За його словами, за дане рішення фракція проголосувала одностайно.

Він зазначив, що одна із причин виключення Г.ОМЕЛЬЧЕНКА полягає в тому, що він сам вийшов із партії «Батьківщина» і «цим самим показав, що він не хоче бути в партії, і не хоче бути у фракції».

С.МІЩЕНКО підкреслив, що фракція не могла залишити у своєму складі Г.ОМЕЛЬЧЕНКА після його заяв щодо ситуації навколо «Артеку».

За його словами, тоді б це означало, що «фракція БЮТ сумнівається в тих трьох депутатах» від фракції БЮТ, які називаються в ЗМІ нібито причетними до скандалу щодо розбещення неповнолітніх.

На уточнююче запитання УНІАН щодо того, чи не сумнівається фракція вже зараз в тому, що ці депутати не причетні до даної ситуації?, С.МІЩЕНКО відповів, “фракція не сумнівається, що це піар-технологія, що це спровокована кримінальна справа під вибори президента України». «Не було б виборів Президента України – не було б цієї кримінальної справи», - додав він.

С.МІЩЕНКО також повідомив, що фракція БЮТ ухвалила рішення звернутися до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з приводу того, щоб Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, який раніше представляв фракцію БЮТ в складі делегації ВР України в Парламентській Асамблеї Ради Європи був виключений із складу делегації у зв’язку з виключенням його із складу фракції.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня народний депутат, член фракції БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направив лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО заяву про вихід за лав партії.

 

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