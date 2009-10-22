Зміни до закону про вибори Президента ВР відклала на потім

Верховна Рада України розгляне законопроекти щодо змін до закону про вибори Президента 3 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова парламенту Володимир ЛИТВИН. Він зауважив, що відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні погоджувальної ради.

«Що стосується внесення змін до закону про вибори Президента, то це питання буде поставлене 3 листопада», - сказав він.

До цього часу, за словами спікера, депутати матимуть змогу активно попрацювати над цими законопроектами з тим, щоб вийти на узгоджений проект змін.

В.ЛИТВИН також зауважив, що сьогодні парламент планує заслухати авторів законопроектів про внесення змін до Конституції і за наслідками цих доповідей ухвалити відповідні рішення щодо можливості направлення законопроектів до Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Конституційний Суд за поданням глави держави визнав такими, що не відповідають Основному Закону, шість положень закону «Про вибори Президента України» у редакції, прийнятій Верховною Радою 21 серпня 2009 року.