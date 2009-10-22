Ставнійчук назвала «реальний рейтинг» Ющенка

Заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента в Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що рейтинги глави держави Віктора ЮЩЕНКА «суттєво занижуються».

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті «Новая» (№197 від 22.10.2009 р.).

«Таке зомбування існує, суспільству нав`язується така думка широко й масово. А його реальний рейтинг - не скажу, що він високий, та все ж, - близько 8 відсотків, але жодним чином не 2. Не кажучи вже про те, що рейтинги інших кандидатів не набагато вищі», - сказала, зокрема, М.СТАВНІЙЧУК, додавши, що «прем`єр насправді може мати 10-12 відсотків - не так уже далеко від президентського рівня».

На думку М.СТАВНІЙЧУК, «соціологія як наука зараз відіграє не найкращу роль. Бо, на жаль, виходить, що в цій системі зомбування суспільства виграють її, соціології, закони. Якщо весь час повторювати, що у Президента рейтинг 2 відсотки, то навіть його прихильники втрачають мотивацію голосувати за нього».

Також М.СТАВНІЙЧУК відзначила: «Я думаю, що Президент - серйозний конкурент для інших кандидатів. Але у нього складніша роль, і виборча кампанія буде найбільш проблематичною саме для нього. Адже ЮЩЕНКО - глава держави, в суспільстві він сприймається як людина, яка відповідає абсолютно за все».

А насправді, наголосила М.СТАВНІЙЧУК, відповідно до Конституції, законодавства, за економічну політику в державі чітко відповідає один єдиний орган - Кабінет Міністрів.

«За політику Кабміну відповідає одна людина - прем`єр-міністр. За поведінку коаліції депутатських фракцій відповідає лідер цієї коаліції - прем`єр-міністр. Я абстрагуюся від прізвищ, я говорю лише про конституційну формулу», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, сьогодні Конституція побудована так, що Президент - навіть якщо він розуміє ситуацію і хоче її змінити - не має конституційних важелів впливу ні на економічну, ні на фінансову сфери. «Люди, далекі від політики, навряд чи усвідомлюють, що Президент позбавлений реальних повноважень. А критика вся валиться на нього. У цьому сенсі Президент - просто вигідна мішень», - вважає заступник глави СП.