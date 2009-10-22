В наступному уряді Тимошенко хоче бачити «самовисуванців»?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує кардинально змінити кадрову політику в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на установчому форумі Всеукраїнських народних зборів.

«Як формується кадрова політика в державі, і скільки ще буде продовжуватися така ситуація, коли одне село може стати кадровою базою для всієї країни?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас глава уряду наголосила на тому, що і в селі, і в містах народжуються достойні люди, які можуть працювати в державних органах управління.

На її думку, також необхідно змінити засади формування наступного уряду. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що кандидати на посади в уряді повинні погоджуватися з громадськими та професійними організаціями, профспілками. Водночас вона не виключила можливість самовисування.

«Після громадського обговорення має бути рейтингове голосування – як підказка прем’єр-міністру, для того, щоб можна було визначити кращого з найкращих, а після того з тих, хто не пройшов на посаду міністра, вибрати заступників, керівників департаментів. І я абсолютно готова до такої моделі», - пояснила глава уряду.

«Я більше не хочу ні родинного болота, я маю на увазі кумів, сватів та друзів, і не хочу більше партійного болота, там де також не все просто, як здається», - заявила прем’єр-міністр.