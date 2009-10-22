Рада завалила чотири конституційні реформи одразу (розширена)

Верховна Рада України відмовилася внести до порядку денного та направити до Конституційного Суду України для надання висновку чотири законопроекти про внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема парламент розглянув проект закону "Про внесення змін до Конституції України", внесений групою народних депутатів на чолі з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Законопроектом передбачалося змінити порядок призначення прем`єр-міністра України, а саме за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Також пропонувалося введення інституту представництв Кабінету міністрів України: їх основні функції - представляють Кабінет міністрів України на місцевому рівні; контролюють виконання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських, районних і обласних рад Конституції та законів України, актів Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади; контролюють виконання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку; координують діяльність територіальних підрозділів міністерств, центральних органів виконавчої влади та забезпечують їх взаємодію з органами місцевого самоврядування. Направлення цього документа до КС підтримали лише 192 народні депутати з 432 зареєстрованих в сесійній залі.

ВР також відмовилася направити до КС законопроект, запропонований представниками фракції Партії регіонів, про внесення змін до Конституції щодо забезпечення реалізації прав територіальної громади. В проекті Закону України пропонувалося введення інституту представництв Кабінету міністрів України; до їх основних функцій відносяться: представляють Кабінет міністрів України на місцевому рівні; контролюють виконання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських, районних і обласних рад Конституції та законів України, актів Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади; контролюють виконання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку; координують діяльність територіальних підрозділів міністерств, центральних органів виконавчої влади та забезпечують їх взаємодію з органами місцевого самоврядування. Направлення цього проект закону до КС підтримав лише 191 народний депутат з 433 зареєстрованих в сесійній залі.

Крім того, тільки 194 народних депутати підтримали направлення до КС проекту Закону України про внесення змін до Конституції України щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, внесений депутатами від фракції БЮТ. Законопроектом пропонувалося внести зміни до частини першої статті 136 та частин першої і другої статті 141 Конституції України щодо встановлення п’ятирічного строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах.

Не погодився парламент і щодо направлення до КС нової редакції Конституції, внесений Президентом України. За направлення проголосували 48 народних депутатів з 435 зареєстрованих в сесійній залі. ВР також не дала згоду на повернення на доопрацювання даного законопроекту главі держави. Цю пропозицію підтримали 198 народних депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Всі законопроекти в зв’язку з такими результатами голосування вважаються відхиленими.