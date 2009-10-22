ВР внесла зміни до Держбюджету

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 235 із 441 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Під час першої спроби голосування за даний закон ВР не змогла його ухвалити, оскільки проголосували лише 208 (при необхідних 226 – УНІАН) із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Парламенту вдалося ухвалити даний закон лише після того, як були виключені поправки до даного закону, що стосувалися акцій НАК «Нафтогаз України» на суму не більше 18.600.000 тис. грн.

Даним законом передбачено підвищити ставки акцизного збору на тютюнові вироби.

Крім того, даним законом передбачається списати НАК «Нафтогаз України», її дочірнім компаніям «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз» пені та штрафні санкції, нараховані контролюючими органами за порушення податкового, митного та валютного законодавства.

Крім того, збільшуються видатки на потреби Міністерства закордонних справ України. Зокрема, передбачається збільшення на 10 млн. грн. коштів для розширення мережі власності України за кордоном для потреб дипломатичних установ України. Крім того, на 75 млн. грн. збільшено фінансування для функціонування закордонних дипломатичних установ України.

В той же час ВР не підтримала пропозицію щодо збільшення на 17 млн. грн. видатків Верховної Ради України на погашення заборгованості за проживання народних депутатів України в готелях.

Як зазначив заступник голови Комітету з питань бюджету Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ), ці гроші необхідні, але щоб не ризикувати цілим законом, оскільки один раз Президент України В.ЮЩЕНКО уже застосував вето на закон, де збільшувалися видатки на потреби парламенту, цю пропозицію не потрібно підтримувати.

У сесійній залі народний депутат України Ярослав СУХИЙ (фракція Партії регіонів) вигукнув репліку: «Ну і живіть на вокзалі».

Крім того, змінами до бюджету збільшено кошти на фінансування прикладних досліджень у сфері військової оборони держави. На це передбачено виділити 202,280 тис. грн.