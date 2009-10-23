Банкова готує революцію в НУ-НС?

Секретаріат Президента намагається змінити керівництво фракції НУ-НС у парламенті.

Про це заявив депутат від НУ-НС Роман Зварич в ефірі 5 каналу.

"Керує спробами (зміни керівництва фракції) секретаріат президента. Такі намагання вже тривалий час відбуваються. Дуже голосно було чути чутки про те, що зібрані якісь підписи, але чомусь про це ніхто не сказав в ефірі", - зазначив депутат.

"Я не буду говорити про всі юридичні нюанси цього питання, оскільки я глибоко переконаний, що ті, хто організовує цей процес, готові напоротися на всілякі юридичні дурниці, що зведе нанівець їхню спробу", - вважає Зварич.

"Але якщо я про це почну говорити, то вони почнуть виправляти свої помилки, а я знаю, що вони будуть робити помилки", - сказав він.

Зварич також засвідчив, що підписи за зміну керівництва фракції збираються і "вони збираються у Секретаріаті Президента".

Як відомо, лідером фракції НУ-НС у Верховній Раді є Микола Мартиненко.

Українська правда