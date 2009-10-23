Порошенко прибув до Москви

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО прибув з робочим візитом до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, П.ПОРОШЕНКО планує провести переговори зі своїм російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ.

Планується, що міністри обговорять ключові питання українсько-російських відносин, зокрема, розглянуть найважливіші теми економічної взаємодії і хід підготовки засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Також предметом переговорів стане проблематика Азово-Керченського врегулювання, питання, пов`язані з перебуванням Чорноморського флоту РФ на території України.

Важливою складовою на переговорах також стане гуманітарна співпраця.

Окрім того, міністри мають намір домовитися про спільне святкування Росією і Україною знаменних дат в історії і культурному житті двох держав.

Глави МЗС двох країн обговорять міжнародні теми, включаючи взаємодію у рамках СНД, хід Придністровського врегулювання, а також низку питань, що становлять інтерес для кожної зі сторін.

П.ПОРОШЕНКО планує дати інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ» и радіостанції «Эхо Москвы».

Сьогодні після обіду заплановані відвідини Культурного центру України в Москві.

П.ПОРОШЕНКА у поїздці супроводжує перший заступник міністра закордонних справ Владимир ХАНДОГІЙ.