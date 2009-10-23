Ульянченко підтвердила, що в НУНС можлива рокіровка
09:47, 23 жовтня 2009Політика
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Кириленко повертається?
Глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера парламентської фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА.
Про це пише газета «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня).
«Сьогодні дійсно активізувалася робота у цьому напряму, і цілком вірогідно, що рішення про обрання В’ячеслава КИРИЛЕНКА буде ухвалено», – цитує видання слова В.УЛЬЯНЧЕНКО.
«Комерсант» стверджує, що напередодні, 22 жовтня, члени фракції НУ-НС відновили збір підписів за відставку керівника фракції М.МАРТИНЕНКА.
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