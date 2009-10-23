Ульянченко підтвердила, що в НУНС можлива рокіровка

Глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера парламентської фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Про це пише газета «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня).

«Сьогодні дійсно активізувалася робота у цьому напряму, і цілком вірогідно, що рішення про обрання В’ячеслава КИРИЛЕНКА буде ухвалено», – цитує видання слова В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Комерсант» стверджує, що напередодні, 22 жовтня, члени фракції НУ-НС відновили збір підписів за відставку керівника фракції М.МАРТИНЕНКА.