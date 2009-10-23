Тимошенко назвуть кандидатом в Президенти на Майдані

У суботу, 24 жовтня, в 18.00, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться з`їзд з висунення Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом на посаду Президента України.

У разі перемоги нинішнього прем`єра на виборах Президента розпуск Верховної Ради не планується. Так заявив перший віце-прем`єр Олександр Турчинов в інтерв`ю Коммерсант-Україна, повідомляє прес-служба БЮТ. «Не планується нікого розганяти, навпаки, стоїть завдання об`єднати націю і припинити політичне протистояння. Це єдино правильний шлях для подолання наслідків світової економічної кризи», - заявив політик.