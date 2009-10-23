У Тимошенко придумали, чим замінити ринковий збір

Кабінет міністрів України пропонує скасувати ринковий збір і обкладати 15-процентним податком перевищення фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку річної виручки в сумі 500 тис. грн.

Це передбачено в законопроекті від 23 жовтня 2009 р. №5233, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради.

У проекті закону зазначається, «у разі, якщо в податковому (звітному) періоді обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), одержаної фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку, перевищує 500 тис. грн. на рік, сума такого перевищення оподатковується за ставкою у розмірі 15%. При цьому сплата зазначених коштів дає право фізичній особі-підприємцеві залишатися на спрощеній системі оподаткування в майбутніх податкових (звітних) періодах поточного календарного року».

Крім того, законопроектом передбачається ввести оподаткування за ставкою 15% суми перевищення обсягу встановленого валового доходу фізичним особам-підприємцям, які є платниками фіксованого податку.