Янукович: кількість громадян України зросте до 50 млн.

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що до 2020 року кількість громадян України зросте до 50 мільйонів осіб. Також обіцяє позаблоковий статус України, участь у G20 та відміну усіх пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у передвиборчій програмі В.ЯНУКОВИЧА «Україна для людей», яку він оприлюднив сьогодні на XII з’їзді Партії регіонів.

Як наголосив політик, «наше суспільство потребує стабільності, і наведення порядку необхідно розпочати з влади».

На його переконання, шлях до політичної стабільності і процвітання полягає через побудову ефективної держави і зростання національної економіки.

Говорячи про розділ програми «Турбота про кожну людину», В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його мета – це 50 млн. українських громадян вже до 2020 року.

При цьому, йдеться у програмі, за народження першої дитини сім’я отримуватиме 25 тис. грн., другої – 50 тис і третьої – 100 тис. грн.

В рамках доступності і якості освіти, політик обіцяє відмінити систему зовнішнього тестування, надати більшої автономності університетам та забезпечення входження найкращих українських вузів до числа 500 провідних у світі.

Також, йдеться у програмних засадах політика, працівники бюджетної сфери отримуватимуть власне житло за умови укладання трудового контракту на 20 років.

В.ЯНУКОВИЧ також обіцяє забезпечити фінансування медицини в обсязі не менше 10% від ВВП, а мінімальна пенсія, на його переконання, повинна бути на 20% більше, ніж прожитковий мінімум.

В рамках своєї передвиборчої програми політик також бачить Україну у числі 20 найбільш розвинених країн світу - G20.

При цьому він обіцяє забезпечити зростання національної економіки, стабільний курс гривні і збереження заощаджень громадян.

В рамках податкової реформи В.ЯНУКОВИЧ обіцяє звільнити на 5 років малий бізнес від оподаткування, знизити ПДВ до 17%, а податок на прибуток – до 19% у 2011 році.

Говорячи про пріоритети розвитку села, політик обіцяв повернути країні славу європейської житниці.

В.ЯНУКОВИЧ також виступає за закріплення на законодавчому рівні за регіонами права самостійно проводити гуманітарну політику, зокрема, у питаннях мови.

«Я дам Україні нову зовнішню політику. Україна буде позаблоковою державою. Ми будемо ініціювати нові спільні ринки між ЄС і країнами СНД», - також зазначив В.ЯНУКОВИЧ і додав, що «Україна стане надійним партнером, сильною і авторитетною державою на міжнародній арені».

В.ЯНУКОВИЧ також виступає за проведення виборів до представницьких органів влади усіх рівнів, зокрема, й Верховної Ради України, за відкритими списками.

При цьому політик наголосив на необхідності скасування пільг народним депутатам та рівності прав усіх українців – від президента, народних обранців - до простих громадян.

«Нам потрібна не проста перемога. Нам потрібна переконлива перемога», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.