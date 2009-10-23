Литвин про вибори, педофільські скандали та знищення опонентів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що президентська кампанія-2010 в Україні буде боротьбою на знищення опонентів

Про це він заявив в ефірі телеканалу Рада.

За його словами, це “буде нетипова політична кампанія”.

Він зазначив, що відбуватиметься “боротьба на знищення опонентів, розуміючи, яка ціна цих виборів”.

“Тому ці педофільські та інші скандали тільки квіточки в порівнянні з тим, що нас очікує”, – сказав В.ЛИТВИН.

За словами голови ВР, під час кампанії важливо не підірвати довіру громадян до країни і “остаточно не принизити Українську державу в очах міжнародної спільноти”.

Також він зазначив, що важливо не допустити такого розвитку подій, як під час виборів 2004 року. Водночас спікер додав, що найняті закордонні технологи працюють саме в цьому напрямку. Він підкреслив, що ці технологи фінансуються за рахунок того, що “людей обікрали”, і за ці кошти найняли технологів, щоб мати змогу “сісти на голову” людям остаточно.

В.ЛИТВИН зазначив, що все робитиме для того, щоб вибори відбулися прогнозовано.

Він вважає, що якщо допустити реалізацію сценаріїв, які розробляються нині, то “2004 рік буде нам здаватися ідилією і торжеством та святом демократії”.

Він прогнозує, що 3 листопада (на цей день запланований розгляд у парламенті змін до законодавства про вибори Президента України) тільки розпочнеться внесення змін до закону про вибори Президента України. За його словами дві політичні сили – Партія регіонів і БЮТ – намагаються “приватизувати цей процес”.

“До добра це в Україні не приведе”, – зазначив В.ЛИТВИН.