До Тимошенко запросили би й мільйон людей, але Майдан не витримає?

Перший віце-прем’єр-міністр країни Олександр ТУРЧИНОВ прогнозує, що сьогодні у з’їзді Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», який відбудеться на Майдані Незалежності, візьмуть участь понад 100 тис. громадян.

Про це повідомляється на персональному сайті Юлії ТИМОШЕНКО із посиланням на О.ТУРЧИНОВА.

«Я думаю, що міг би зібратися і мільйон громадян, але Майдан дійсно стільки не може вмістити. Тому ми очікуємо десь понад сто тисяч», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

З’їзд має розпочатися о 18.00, після його закінчення на Майдані відбудеться концерт, який транслюватиметься українськими телеканалами у прямому ефірі.

Передбачається, що учасники з’їзду висунуть кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на пост Президента.

«Будуть делегати, які будуть голосувати за це, а головне - люди отримають можливість прийти на Майдан і підтримати нашого прем’єра. Тоді як інші партії проводять свої з’їзди у закритих приміщеннях, без допуску громадян, ми обрали таку форму, коли кожен бажаючий зможе разом з нами висунути нашого кандидата», - сказав народний депутат від фракцій БЮТ Сергій МІЩЕНКО.