Генпрокуратура забере справу про розбещення дітей?

Керівництво Генеральної прокуратури України на чолі з генпрокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ сьогодні на оперативній нараді заслухало звіт слідчо-оперативної групи Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та ГПУ про стан розслідування кримінальної справи щодо розбещення двох неповнолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Водночас в ГПУ не поінформували про будь-які висновки наради. Але запевнили, що "остаточне рішення про можливу зміну підслідності справи буде прийнято найближчими днями: у понеділок або у вівторок".

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей.

20 жовтня з трибуни Верховної Ради О.МЕДВЕДЬКО заявив, що відомство направило керівництву МВС лист, в якому просить Міністерство внутрішніх справ провести службову перевірку і притягнути до відповідальності посадовців, які недбало ставилися до розслідування справи про розбещення дітей.

Як зазначив генпрокурор, матір потерпілих дітей двічі зверталась до Дніпровського районного управління Києва, після порушення кримінальної справи працівниками міліції не було своєчасно вжито заходів зі встановлення винних осіб, а їх упізнання було проведено лише через місяць після порушення кримінальної справи.