Тігіпко претендує на "вотчину" Тимошенко?

Політик Сергій ТІГІПКО, який подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію кандидатом у Президенти України, неформально розпочав свою президентську кампанію з Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив сьогодні журналістам у Дніпропетровську під час форуму прихильників громадської організації «Економічний блок Сергія Тігіпка».

За його словами, Дніпропетровськ дуже багато для нього значить. С.ТІГІПКО розповів, що у Дніпропетровську він проходив армійську службу, навчався в Металургійному інституті, працював у комсомолі та у банківських структурах.

«Дніпропетровську я віддав 20 років свого життя. Сьогодні серед прихильників, які зібралися у цьому залі, я бачив своїх друзів та одногрупників. У Дніпропетровську я відчуваю хорошу підтримку», - наголосив політик.