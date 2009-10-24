Херсонський губернатор повернувся на керівну посаду в НСНУ

Головою Херсонської обласної організації партії «Народний союз Наша Україна» вдруге, після тривалої перерви, обрано голову Херсонської обласної державної адміністрації Бориса СІЛЕНКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.СІЛЕНКОВА обрали сьогодні на обласній партконференції НСНУ.

За Б.СІЛЕНКОВА проголосували 99 делегатів конференції, 5 - «утрималися».

Конференція також визнала незадовільною роботу попереднього керівництва Херсонської облорганізації НСНУ, проте не змогла заслухати звіт Контрольно-ревізійної комісії, оскільки на конференції були відсутні її представники.

Також не було на зборах колишнього керівництва організації.

Шість членів президії Херсонської обласної організації партії «Народний союз Наша Україна», зокрема її голова Олександр ЮХНЕНКО, нещодавно вирішили вийти з партії на знак протесту проти повторного прийняття голови ОДА Б.СІЛЕНКОВА до НСНУ.

Президія «Нашої України» повторно прийняла Б.СІЛЕНКОВА до лав партії 7 жовтня 2009 року.

Як повідомлялося, в лютому 2008 року Б.СІЛЕНКОВ, який був на той момент головою Херсонської облорганізації НСНУ, заявив про свій вихід із партії й вступив до «Єдиного Центру».