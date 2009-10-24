Висунення Тимошенко на Майдані завершилося феєрверком

Офіційні заходи з нагоди висунення лідера “Батьківщини”, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом у Президенти України завершилися святковим феєрверком на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, феєрверк відбувався під час виконання народним артистом України Олександром ПОНОМАРЬОВИМ пісні про прапор.

В цей час Ю.ТИМОШЕНКО перебувала на сцені, а біля сцени вишикувалися кілька сотень юнаків та дівчат, які тримали в руках українські прапори та розмахували ними.

Після закінчення офіційних заходів розпочався концерт «З Україною в серці», який завершує тур українських артистів на підтримку дій Ю.ТИМОШЕНКО.

Наприкінці офіційних заходів Ю.ТИМОШЕНКО подякувала всім учасникам заходу за підтримку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Майдані Незалежності пройшов з’їзд партії “Батьківщини” за присутності близько 200 тис. громадян, під час якого Ю.ТИМОШЕНКО було висунуто кандидатом на пост Президента.