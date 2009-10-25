Тимошенко потрібна допомога Кравчука і Патона

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір просити екс-президента України Леоніда КРАВЧУКА стати однією з її довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі по виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Юлія ТИМОШЕНКО сказала сьогодні після з`їзду партії “Батьківщина”, відповідаючи на запитання УНІАН про те, хто будуть її довірені особи.

"Я проситиму Леоніда КРАВЧУКА стати моєю довіреною особою", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що її довіреною особою також буде президент Національної Академії наук України Борис ПАТОН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ІХ з`їзд «Батьківщини» висунув лідера партії, прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО кандидатом на посаду Президента України.

Довідка. Згідно з п. 1 ст. 67 Закону про вибори Президента України, кандидат на пост Президента України може мати не більше п`яти довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному територіальному окрузі.