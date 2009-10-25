У Києві проходить з'їзд Соцпартії

У Києві почав роботу ІІ етап XV з`їзду Соціалістичної партії України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, в роботі з`їзду беруть участь більш як 500 делегатів з усіх областей України, а також представники всіх громадських організацій, які підтримують Соцпартію, зокрема, Всеукраїнського громадського об`єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України «Правозахист», Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни», Українського Союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Всеукраїнської громадської організації "Закінчимо війну", Всеукраїнської спілки власників земельних і майнових паїв, Союзу молодих соціалістів, Всеукраїнської громадської організації Союз жінок України "За майбутнє дітей".

Урочисте засідання було відкрито "Маршем соціалістів". Право внести на сцену прапор України і прапор СПУ було довірено чемпіонам України з бодібілдингу, членам однієї з громадських організацій, які підтримують соціалістів.

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ, відкриваючи засідання, відзначив, що з`їзд проходить напередодні чергового дня народження партії. Як відомо, перший установчий з`їзд СПУ відбувся 26 жовтня 1991 року. Лідер СПУ з цієї нагоди нагородив почесним знаком Соцпартії ветеранів СПУ і засновників партії.