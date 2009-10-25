Путін: «Північний потік» буде побудовано вчасно

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН упевнений у тому, що газопровід “Північний потік” буде побудовано в раніше намічений термін. Про це він заявив в неділю на прес-конференції в Петербурзі за підсумками переговорів з прем`єром Фінляндії Матті ВАНХАНЕН.

Як передає РІА "Новости", відповідаючи на запитання, який газопровід буде побудований швидше «Південний потік» чи «Північний потік», В.ПУТІН сказав, що розраховує на швидку реалізацію першого.

«Роботи (щодо початку будівництва «Південного потоку») буде розпочато досить швидко. Що буде закінчено швидше (який з проектів), я поки не беруся сказати, але те, що «Південний потік» ми зробимо швидко, у мене сумнівів немає», - зазначив прем`єр-міністр РФ.

«Я розраховую на те, що і «Північний потік» буде завершено в раніше намічені терміни», - підкреслив В.ПУТІН. За його словами, «ми вже і у нас, і на території Німеччини труби кладемо».

Фінляндія до кінця цього року має намір дати дозвіл на будівництво газогону "Північний потік" в своїй економічній зоні, повідомив фінський прем`єр Матті Ванханен на прес-конференції за підсумками переговорів з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним.

"На початку листопада уряд Фінляндії ухвалить рішення про проходження "Північного потоку" через економічну зону (країни). Після цього дозвіл на будівництво буде оформлений екологічними органами. Ми виходимо з того, що вони зможуть зробити це до кінця цього року", - сказав Ванханен.

Наразі фінська влада розглядає заявку на прокладку маршруту газогону через економічну зону Фінляндії в Балтійському морі.

Ванханен зазначив, що політики не впливають на терміни проведення екологічної експертизи. "Тут вже політики не впливають, тут екологічні власті самостійно за своєю процедурою вирішують ці питання", - сказав прем`єр.