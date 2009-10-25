Байден: США поставили Росії умову

Віце-президент США Джозеф Байден в інтерв’ю радіо "Свобода" розкрив принципи перезавантаження відносин з Росією.

"Ми хочемо натиcнути на кнопку перезавантаження, але не на кнопку, яка стирає все, в тому числі й пам`ять. Ми абсолютно ясно дали це зрозуміти", – наголосив він.

За словами віце-президента США, Штати заявили два принципи, які не обговорюються. "Перший з них – ніяких сфер впливу. Ми не терпітимем цього і в цьому не братимем участі. І другий принцип – ніякого права вето на можливість будь-якої держави в будь-якій частині Європи або навіть у будь-якій частині світу ухвалювати власні рішення про те, в яких союзах чи організаціях їм перебувати", - каже Д.Байден.

Світ нині в одній з поворотних точок історії, і Росія обмірковує свою нову суть, свою нову роль. "Ми вважаємо Росію великою державою, великим гравцем, і вона може стати великою підмогою змін на краще", - заявив американський віце-президент, додавши, що чекає, в найближче десятиліття від Росії усвідомлення того, що в її інтересах велика інтеграція, а не якийсь "особливий" курс, про який думають деякі.