Ющенко піде на вибори сам

Глава держави Віктор Ющенко піде на вибори Президента як самовисуванець. Про це в інтерв`ю видання "Коммерсантъ-Україна" повідомила керівник Секретаріату Президента і глава ради партії "Наша Україна" Віра Ульянченко.

"Віктор Андрійович вирішив йти на вибори як самовисуванець. Він подасть у ЦВК документи в період з 27 по 30 жовтня. А з`їзд "Нашої України", який відбудеться 8 листопада, обов`язково підтримає його висунення і стане основною рушійною силою кандидата в президенти Віктора Ющенка", - сказала Ульянченко.

На думку глави СП рішення йти на другий термін Віктор Ющенко прийняв, коли став Президентом: "Упевнена, він прийняв таке рішення відразу ж, як тільки став президентом. Перемігши на президентських виборах та ініціювавши такі значні реформи, будь-який політик розуміє, що для здійснення задуманого йому не вистачить одного терміну повноважень. Адже важливо не тільки почати справу, але й довести її до завершення, закріпити результати. Йти в президенти на один термін – це несерйозно".

За словами Ульянченко, Президент не бере участі у виборчій кампанії, тому що кампанія почалася тільки 19 жовтня, а глава держави зобов`язаний демонструвати повагу до закону. "Зараз він працює як президент, а не кандидат. Як тільки Центрвиборчком зареєструє Віктора Ющенка як кандидата, він відразу почне активну участь у виборчій кампанії", - відзначила керівник СП.