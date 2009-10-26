Гриценку на день народження зламали сайт

25 жовтня, у неділю, близько 23:00 на сайт кандидата в Президенти Анатолія Гриценка була здійснена хакерська атака, повідомляє прес-служба політика.

Анатолій Гриценко вважає цю хакерську атаку спробою кинути тінь на кандидатів-опонентів і «не бачить підстав звинувачувати у цьому команду Арсенія Яценюка».

Зараз на сайті www.grytsenko.com.ua ведуться відновлювальні роботи.

Цікаво, що злам сайту відбувся у День народження Анатолія Гриценка – 25 жовтня.